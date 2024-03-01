Fenerbahçe Beko'dan rekorla dolu zafer!

THY Avrupa Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini 111-96 mağlup etti.



Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya Calathes'in basketiyle başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyrek konuk ekibin 34-32'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, Sestina ile hücumda etkili oldu. Sarı-lacivertli ekibin bu çeyrekteki ilk 11 sayısının 8'i Sestina'dan geldi. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 47-40. Kısa sürede toparlanan Baskonia 8-0'lık seriyle 48-47 öne geçti. Çekişmeli geçen ilk yarıda sarı-lacivertliler soyunma odasına 55-54 önde girdi.



Üçüncü çeyreğe hücumda etkili başlayan İspanyol ekibi yakaladığı 7-0'lık seriyle 6 sayı öne geçti: 57-63. Baskonia 65-60 öndeyken 9-0'lık seriyle rakibine cevap veren Fenerbahçe 4 sayılık farkı yakaladı: 69-65. Sarı-lacivertli ekipte Tarık Biberovic bu çeyrekte üç sayılık atışlarda 5'te 5 isabet buldu ve 15 sayısıyla takımını ayakta tutan isim oldu. Takımlar son çeyreğe 78-78'lik eşitlikle gitti.



Son çeyreğe savunma sertliğini arttırarak başlayan Fenerbahçe, 10-0'lık seriyle 88-78 öne geçti. Baskonia'nın geri dönme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, son bölümünde farkı açtığı karşılaşmadan 111-96 galip ayrıldı.



Fenerbahçe 2 rekor kırdı, Calathes, Diamantidis'i yakaladı



Sarı-lacivertli takım, Baskonia karşısında elde ettiği galibiyetle 2 rekor birden kırdı.



Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde en fazla sayı (111) kaydettiği ve asist (32) yaptığı maça imza attı.



Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncusu Nick Calathes ise, Baskonia maçında çaldığı iki topla THY Avrupa Ligi'nde 434 top çalma istatistiğine ulaştı ve bu alanda lider durumda bulunan Dimitris Diamantidis'i yakaladı.



Karşılaşmayı 111-96 kazanan sarı-lacivertliler 16. galibiyetini elde ederken, Baskonia ise 13. yenilgisini aldı.



Fenerbahçe Beko, bir sonraki mücadelesinde 7 Mart'ta deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya)



Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Wilbekin 1, Motley 11, Tarık Biberovic 17, Guduric 13, Sestina 14, Papagiannis 6



Baskonia: Marinkovic 18, Miller-Mcintyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Sedekerskis 9, Kotsar 2, Theodore 11, Rogkavopoulas 6



1. periyot: 32-34



Devre: 55-54



3. periyot: 78-78





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