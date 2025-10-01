01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
Villarreal-Juventus
2-2
Arsenal-Olympiakos
2-0
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
AS Monaco-M.City
2-2
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
Barcelona-PSG
1-2

Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibini konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 96-77 kazandı.

Mücadelenin ilk çeyreğinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, hücumdaki iyi oyunuyla çeyreği 6 sayı farkla 25-19 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci devresinde başa baş bir oyun sergilendi ve devreye 43-40 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Temsilcimiz, Nicolo Melli'nin son kesimlerde bulduğu üç üçlüğüyle birlikte son çeyreğe 11 sayı önde, 70-59 ile girdi. Son seti etkili oynayan Fenerbahçe Beko, farkı daha da açarak karşılaşmayı 96-77 kazandı.

Temsilcimizde Devon Hall, 22 sayı, yeni transfer Talen Horton-Tucker ise 20 sayı kaydetti. Wade Baldwin de 10 sayı, 10 asist ile double double yaptı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2. haftasında 3 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

SADETTİN SARAN VE ALİ KOÇ İZLEDİ

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, salonda yerinden takip etti. Ayrıca Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç da oğluyla birlikte tribünlerdeki yerini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva

Fenerbahçe Beko: Tucker 20, Hall 22, Colson 7, Jantunen 5, Bacot 4, Metecan Birsen 3, Baldwin 10, Melli 9, Boston 5, Biberovic 9, Birch 2, Onuralp Bitim


Paris Basketbol: Robinson 17, Herrera 2, Faye 2, M'Baye 6, Ouattara 5, Hifi 23, Cavaliere 5, Dokossi 2, Morgan 2, Bako, Hommes 9, Willis 4

1. Periyot: 25-19

Devre: 43-40

3. Periyot: 70-59

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
