Fenerbahçe Beko'da Devon Hall geri döndü!

Euroleague'in 16. haftasında Barcelona'ya konuk olacak Fenerbahçe Beko'ya müjdeli haber geldi.
Sarı-Lacivertli kulüp, sakatlığını atlatan Devon Hall idmanlara başladığını açıkladı. Açıklamada, Hall'ın, Barcelona ve Paris maçları için takımla seyahat edeceği bildirildi.
HALL'A NE OLMUŞTU?
Amerikalı basketbolcu, Euroleague'in 9. haftasında oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmıştı. Hall'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti ve oyuncu ameliyat edilmişti.
Sarı-Lacivertli kulüp, sakatlığını atlatan Devon Hall idmanlara başladığını açıkladı. Açıklamada, Hall'ın, Barcelona ve Paris maçları için takımla seyahat edeceği bildirildi.
HALL'A NE OLMUŞTU?
Amerikalı basketbolcu, Euroleague'in 9. haftasında oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmıştı. Hall'ın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti ve oyuncu ameliyat edilmişti.