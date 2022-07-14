Fenerbahçe Beko'da büyük revizyon

2017'de şampiyon olduğu Euroleague'de 8 yılın ardından play-off görememenin hayal kırıklığını ING Basketbol Ligi'nde mutlu sona ulaşarak unutturan Fenerbahçe Beko, büyük bir revizyona gitti.



7 OYUNCU AYRILDI



Sarı-lacivertliler, yaklaşık 25 milyon euroluk bütçe ile hem koçunu hem de kilit yabancılarını değiştirdi. 7 oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, 4 takviye yaptı. Eski oyuncusu Nemanja Bjelica ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe Beko'nun bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.



HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK



Sarı-lacivertliler de Achille Polonara'nın da ayrılığı gündemde. İtalyan oyuncu ile Virtus Bologna ve Anadolu Efes ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Nick Calathes'in transferini bitirmek üzere. Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki Yunan oyun kurucunun 3 yıl karşılığında 4.5 milyon euro istemesinin ardından Panathinaikos devreden çıktı. En son Barcelona'da oynayan Amerikalı forvet Nigel Hayes ve CSKA Moskova'dan ayrılan Danimarkalı gard Iffe Lundberg ile de ilgileniyor.



Gelenler: Dimitris Itoudis, Tonye Jekiri, Scottie Wilbekin, Johnathan Motley, Samet Geyik.



Gidenler: Aleksandar Djordjevic, Nando De Colo, Jan Vesely, Pierria Henry, Danilo Barthel, Ahmet Düverioğlu, Markel Starks, Jehyve Floyd.



Gündemde: Nick Calathes, Iffe Lundberg, Nemanja Bjelica, Nigel Hayes.







