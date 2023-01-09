Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha

Fenerbahçe Beko'da İsmet Akpınar, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha
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09 Ocak 2023 14:46
 Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile oynanan maçta sakatlanan oyuncuları İsmet Akpınar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu İsmet Akpınar, takımımızın 7 Ocak Cumartesi günü Darüşşafaka ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ ayak bileği dış bağlarında burkulmaya bağlı yaralanma oluşmuştur. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin üç hafta olması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

 
 
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