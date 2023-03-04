Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza!

Fenerbahçe Beko, sarı lacivertli kulüpte beşinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu Marko Guduric ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.



Bu sözleşmeye göre Marko Guduric, 2025-26 sezonunun sonuna dek sarı lacivertli formayı giymeye devam edecektir.



MARKO GUDURIC KİMDİR?



Marko Guduric (1995, 1.98) Fenerbahçe'ye 2017 yazında katıldı ve başarılarla dolu iki sezonun ardından NBA takımlarından Memphis Grizzlies'ın yolunu tuttu. 2020 yılında Fenerbahçe'ye geri dönen Guduric, üç sezondur sarı lacivertli kulübe hizmet etmeye devam ediyor.



Guduric, Fenerbahçe Beko kariyerinde iki Türkiye Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşarken, EuroLeague'de iki kez Final Four oynayan takımın bir parçasıydı.



Sırp yıldız, bu sezon EuroLeague'de 24 maçta sahne aldı ve 12.5 sayı (%61.1 iki sayı, %40 üç sayı, %84.4 serbest atış), 3.4 asist, 3.2 ribaund, 1.0 top çalma, 13.6 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.



Guduric, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 11 maçta forma giyerek 13.27 sayı (%78.1 iki sayı, %47.62 üç sayı, %97.30 serbest atış), 2.82 asist, 2.00 ribaund, 1.09 top çalma istatistikleri yakaladı.



Marko, bu sezon EuroLeague 25. haftasında Partizan deplasmanında ortaya koyduğu 25 sayı, 7 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 35 verimlilik puanı istatistikleriyle EuroLeague'de haftanın MVP'si oldu.





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