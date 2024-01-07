Fenerbahçe, Aydın'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Aydın'a set vermedi
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07 Ocak 2024 16:59
Son güncelleme 07 Ocak 2024 17:01
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 93 dakika (30, 39, 24)

 

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