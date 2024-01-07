Fenerbahçe, Aydın'a set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)
Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)
Setler: 22-25, 23-25, 17-25
Süre: 93 dakika (30, 39, 24)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)
Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)
Setler: 22-25, 23-25, 17-25
Süre: 93 dakika (30, 39, 24)
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