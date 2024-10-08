Fenerbahçe, Avrupa'da sezona deplasmanda başlıyor

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da sezona deplasmanda başlıyor
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08 Ekim 2024 14:31
Son güncelleme 08 Ekim 2024 14:32
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü C Grubu'nda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin grubunda Villeneuve d'Ascq LM ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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