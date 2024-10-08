Fenerbahçe, Avrupa'da sezona deplasmanda başlıyor

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü C Grubu'nda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin grubunda Villeneuve d'Ascq LM ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.
Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Palacium Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin grubunda Villeneuve d'Ascq LM ekibinin yanı sıra KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya) bulunuyor.
Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek. Son sırada yer alan takımlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.