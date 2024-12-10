Fenerbahçe, Avrupa'da 280. randevusunda

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Avrupa'da 280. randevusunda
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10 Aralık 2024 12:40
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü. 

- UEFA Avrupa Ligi'nde 142. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı. 

- Bu kulvarda 71. iç saha maçı

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 87

 44

 25

 18

 126

 87
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 279

 111

 58

 110

 381

 398



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