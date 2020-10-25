Fenerbahçe, 9 maç sonra Trabzonspor'u yendi

Fenerbahçe, 9 maçlık Trabzonspor galibiyeti hasretini Kadıköy'de noktaladı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe, 9 maç sonra Trabzonspor'u yendi
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25 Ekim 2020 23:23
Fenerbahçe, 3-1 kazandığı maç ile birlikte resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.

Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı.

Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

 



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