Fenerbahçe, 9 maç sonra Trabzonspor'u yendi

Fenerbahçe, 3-1 kazandığı maç ile birlikte resmi maçlarda Trabzonspor karşısında 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.
Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.
Bordo-mavili takımı 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamamıştı.
Bu müsabakaların 5'i berabere tamamlanmış, 4'ünü ise Trabzonspor kazanmıştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, bu galibiyetle Trabzonspor'u 9 maç sonra mağlup etmeyi başardı.