UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe , sahasında Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Kadıköy'deki maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada Dominik Takac (kendi kalesine) ve 60 ile 61. dakikalarda Edin Dzeko attı.Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte gruptan çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Ludogorets sahasında Nordsjaelland'ı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe diğer maçtan gelen skorla birlikte grubu lider tamamladı.1-Fenerbahçe: 12 puan2-Ludogorets: 12 puan3-Nordsjaelland: 10 puan4-Spartak Trnava: 1 puanUEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA kadrosunda bulunmayan ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan Samet Akaydın'ın yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi.62 yaşındaki çalıştırıcı, diğer değişikliklerini ise kale ve orta sahada kullandı. Kartal, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkardığı Miguel Crespo'yu yedek soyundururken, yerine İsmail Yüksek'e şans tanıdı. Kalede ise Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat oynadı.Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvenildi.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu.Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı.Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 2 maçın ardından ilk 11'e döndü.Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, önemli karşılaşmada forma giyemedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava müsabakasına yeteri kadar ilgi göstermedi.Sarı-lacivertliler, tribünlerin büyük bölümünü doldursa da yer yer boşluklar dikkatlerden kaçmadı.Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan karşılaşmayı Slovak seyirciler de yerinde takip etti.Spartak Trnava taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldururken, müsabakayı 12 yabancı basın mensubu da statta izledi.Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında karşılaşmaya baskılı başlarken, aradığı golü 36. dakikada buldu.Bu dakikaya kadar Osayi Samuel ve Edin Dzeko ile net fırsatlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti.Dusan Tadic'in pasıyla topu alan Ferdi Kadıoğlu, soldan ceza sahasına girdi ve rakiplerinden sıyrılarak topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe'de golü atan Ferdi Kadıoğlu, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte, geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybeden Umut Nayir'e koştu.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 47. dakikasında penaltı kazandı. Edin Dzeko, rakip ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem Aleksandar Starev penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına Dusan Tadic geçti. Tadic'in vuruşu direkten döndü ve kaleciye çarparak ağlara gitti. UEFA bu golü, Spartak Trnava kalecisi Dominik Takac'ın kendi kalesine golü olarak kayda geçti.Fenerbahçe'de ilk yarıda önemli bir fırsattan yararlanamayan Edin Dzeko, ikinci yarıda alev aldı.Bosnalı golcü, 60. dakikada farkı üçe çıkartan golü attı. Bu dakikada Dzeko'nun vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. Bu topu tamamlamak isteyen Tadic'in vuruşunu ise kaleci Takac kurtardı. Savunmadan önce iyi hareketlenen Dzeko, topu ağlara gönderdi.Deneyimli golcü, bir dakika sonra ise ikinci golünü attı. Sağ kanattan topu ceza sahasına kadar taşıyan İrfan Can Kahveci, topa bastı ve geriden gelen Dzeko'yu gördü. Bosnalı futbolcu topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek gruptan çıktı.2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.26. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Fred'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Duric'in ıska geçtiği top Dzeko'nun önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Takac'dan dönen topu yakın mesafeden Szymanski kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dzeko çaprazdan ceza sahasına girip Duric'i çalımladı. Bu futbolcunun arkadan müdahalesi sonrasında Dzeko yerde kalırken, hakem Aleksandar Stavrev penaltı noktasını gösterdi.48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top ardından kaleci Takac'ın sırtından filelere gitti: 2-0.58. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top Fred'de kaldı. Bu futbolcu ceza yayı önündeki Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda direkten dönen topu soldan atağa katılan Tadic tamamladı. Ancak bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Tekrar topu alan Dzeko bu kez yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.61. dakikada Dzeko bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci süratle ceza sahasına girip soldan atağa katkı veren Dzeko'ya pasını aktardı. Golcü futbolcu yerden vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 4-0.Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.ÜlkerAleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Goce Petreski (Kuzey Makedonya)İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Serdar Aziz), Djiku (Dk. 78 Yusuf Akçiçek), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 King), Tadic (Dk. 74 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 74 Umut Nayir)Takac, Kostrna (Dk. 46 Breznik), Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Bukata (Dk. 66 Prochazka), Ofori (Dk. 80 Ujlaky), Azango (Dk. 66 Paur), Duris (Dk. 74 Djuricin)Dk. 36 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 48 Takac (Kendi kalesine), Dk. 60 ve Dk. 61 Dzeko (Fenerbahçe)Dk. 29 Djiku, Dk. 55 King (Yedek kulübesinde), Dk. 71 Oosterwolde (Fenerbahçe), Dk. 31 Bukata (Spartak Trnava)