Felipe Jonatan için Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin sol bek hedeflerinden biri olarak gösterilen Santoslu Felipe Jonatan için açıklama geldi. Brezilya ekibinin teknik direktörü Lisca, transfer için yaptığı açıklamada, görüşmelerin ne durumda olduğunu bilmediğini söyledi.



Lisca, "Felipe'nin Santos'ta kalmasını isterim, Fenerbahçe ile görüşmeler ne durumda bilmiyorum. Görüşmeler iyi durumdaysa, kimseyi tutmayacağım. Ama kalırsa Felipe'nin bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Felipe Jonatan'ın Santos ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, sol bekin yanı sıra, sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ