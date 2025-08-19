Felipe Augusto: 'Tarifi zor bir duygu'

Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'da golün sahibi Felipe Augusto maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Brezilyalı futbolcu golü için "Tarifi zor bir duygu. Çok önemli bir maç olduğunu ve zor olacağını biliyorduk. İlk maçımda gol atmak çok önemliydi ama her şeyden önemli olan 3 puandı. Buraya 3 puan için gelmiştik. 3 puanı aldığımız için ve benim golümle aldığımız için çok mutluyum. Bu duygu, tarif edilemez bir duygu." İfadelerini kullandı.





MAÇTAKİ TEK İSABETLİ ŞUT





Trabzonspor'un maçtaki tek isabetli şutunu çeken ve o şut ile golü getiren Felipe Augusto aylar sonra gol sevinci yaşamış oldu.



