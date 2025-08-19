18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Felipe Augusto: "Tarifi zor bir duygu"

Trabzonspor'a Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Felipe Augusto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yenen Trabzonspor'da golün sahibi Felipe Augusto maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu golü için "Tarifi zor bir duygu. Çok önemli bir maç olduğunu ve zor olacağını biliyorduk. İlk maçımda gol atmak çok önemliydi ama her şeyden önemli olan 3 puandı. Buraya 3 puan için gelmiştik. 3 puanı aldığımız için ve benim golümle aldığımız için çok mutluyum. Bu duygu, tarif edilemez bir duygu." İfadelerini kullandı.

MAÇTAKİ TEK İSABETLİ ŞUT 

Trabzonspor'un maçtaki tek isabetli şutunu çeken ve o şut ile golü getiren Felipe Augusto aylar sonra gol sevinci yaşamış oldu.  

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
