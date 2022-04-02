Feghouli kendi sonunu hazırladı!

Barcelona ile deplasmanda oynanan maçtaki performansı ile alkış alan, hemen ertesinde Beşiktaş'a karşı forma giyip eski günlerinin sinyalini veren Feghouli, Katalan ekibine karşı rövanş öncesinde son anda kadrodan çıkarılmıştı.



Sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında da forma giyemeyen oyuncu, sol arka adalesindeki ağrılara rağmen, Cezayir Milli Takımı'nın yolunu tuttu.



RAPORA RAĞMEN CEZAYİR RİSK ALDI



Sabah Gazetesi'nde Mehmet Özcan imzalı, "Kendi kazdığı çukura düştü" başlıklı habere göre; Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi. Ancak hem Cezayir hem de Feghouli risk aldı. Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı.



En az bir ay sahalardan uzak kalacak Feghouli, haftaya F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.



MALİYETİ 23.5 MİLYON EURO



2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 850 bin Euro alıyor. Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.



Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.





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