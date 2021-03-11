Federer, Katar'da çeyrek finalde veda etti

Roger Federer, Katar Açık Tenis Turnuvasının çeyrek finalinde Nikoloz Basilashvili'ye 6-3, 1-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Federer, Katar'da çeyrek finalde veda etti
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11 Mart 2021 21:18
Sakatlığı nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden kortlara dönen İsviçreli yıldız tenisçi Roger Federer, katıldığı Katar Açık turnuvasına çeyrek finalde veda etti.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasının çeyrek finalinde, 39 yaşındaki Federer, dünya 42 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili ile karşılaştı.

Basilashvili, 1 saat 50 dakika süren mücadelenin ardından dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Federer'i 3-6, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Dizinden geçirdiği iki ameliyat nedeniyle bir yıldan uzun süredir kortlardan uzak kalan Federer, turnuvadaki ilk maçında Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 2-1 mağlup etmişti.



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