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Fatih Terim'in yüzünü güldüren transfer; Muğdat

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferlerden Muğdat'ın performansından çok memnun kaldı.

Fatih Terim'in yüzünü güldüren transfer; Muğdat
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18 Temmuz 2018 10:40
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Muğdat Çelik beklentilerin çok üzerinde bir performans sergiliyor.

Geçen sezon Akhisar'da gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çektikten sonra bu sezon bonservis ödenmeden kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun saha içi iletişimi çok kuvvetli...

Hız ve süratinin yanı sıra çevre kontrolü ve isabetli şutlarıyla dikkat çekiyor.

TERİM ÇOK MEMNUN; NOKTA ATIŞI

Teknik direktör Fatih Terim de Muğdat'ın hem takıma hemen uyum sağlamasından hem de performansından çok memnun. Başarılı teknik adam Muğdat'ın nokta atışı transfer olduğunu düşünüyor.

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