Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferi Kostas Mitroglou'na Alanyaspor maçının ardından Hatayspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da formayı verecek.Yunan golcünün takıma adapte olmasını ve maç kondisyonunu artırmasını isteyen Fatih Terim'in, Hatayspor maçında Mitroglou'na 11'de şans verecek ve herhangi bir aksilik olmaması durumunda 90 dakika sahada tutacağı kaydedildi. Bu maçı adeta bir hazırlık maçı gibi gören deneyimli teknik adamın, Mitroglou'nun Alanyaspor maçındaki gibi takım arkadaşlarından kopuk bir görüntü içerisinde olmamasını ve sürekli iletişim içerisinde olmasını da talep edecek.Mitroglou'nun Hatayspor maçında ayrıca Türk Telekom Stadyumu'na da ilk kez adım atacak ve hem tribünlere hem de yeni yuvaısına 'Merhaba' diyecek.Fatih Terim'in Trabzonspor maçında ise Mbaye Diagne'yi ilk 11'de oynatmayı planladığı, Mitroglou'nu ise skora ve oyuna göre sahaya sürebileceği belirtildi.