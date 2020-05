Fatih Terim'in iki milli gözdesi; Mert ve Okay

Galatasaray'da gurbet operasyonu başlıyor... Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, yeni sezonda planladıkları yerli ağırlıklı kadro doğrultusunda Okay Yokuşlu ve Mert Müldür'ü gözüne kestirdi. Sezon sona erdiğinde elinde tam anlamıyla bir ön libero kalmayacak olan Terim, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay'ı ideal isim olarak belirledi. A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden olan Okay Yokuşlu'nun uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebileceğini düşünen Terim, gerekirse tecrübeli futbolcuyu bizzat arayarak ikna etmeye çalışacak. İspanyol kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Okay'ın Türkiye'ye dönmeyi kabul etmesi halinde, vakit kaybetmeden resmi teklif yapılacak.Hedefteki diğer isim olan Mert Müldür, Rapid Wien'den İtalya'nın Sassuolo takımına transfer olurken, Avusturya vatandaşlığı bulunmasına ve üzerinde ciddi anlamda baskılar kurulmasına rağmen tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanmıştı.21 yaşındaki sağ bekin büyük bir potansiyeli bulunduğunu tespit eden Terim, Okay Yokuşlu ile birlikte bu transferin de bonservisiyle birlikte gerçekleşmesini istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, liglerin başlangıcı ve sona ermesiyle ilgili detaylar belli olduktan sonra bu operasyon için kolları sıvamaya hazırlanıyor.