Fatih Terim'in aklında bir sürpriz var!

Omar, Babel ve Arda'nın yanı sıra as takımdan iki oyuncu daha pozitif. Luyindama sakat, Falcao ve Etebo ise belirsiz. İmparator kadro kurmak için ince eleyip sık dokuyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'in aklında bir sürpriz var!
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19 Kasım 2020 09:09
Galatasaray'da, Kayserispor maçı öncesi sıkıntı büyük…

Teknik direktör Fatih Terim hasta ve sakat futbolcular nedeniyle düşünceli. Kovid-19 testleri pozitif çıkan 5 oyuncu Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde forma giyemeyecek. Muslera'dan sonra sakatlar kervanına kasığında ağrıları olan Luyindama eklendi. Tedavisi devam eden Falcao ve milli takımında sakatlanan Etebo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

9 oyuncusundan yoksun Galatasaray'ın tek tesellisi Saracchi oldu. Sol kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Uruguaylı sol bek, tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan Saracchi'nin, Kayserispor maçında ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Forvette Diagne'nin de formsuzluğu Terim'i kara kara düşündürüyor.

Eli kolu bağlanan tecrübeli çalıştırcı, Falcao'nun durumuna göre ileride Oğulcan Çağlayan'ı oynatmayı planlıyor. Kovid vakaları nedeniyle önceki günkü idmanı iptal edilen sarı-kırmızılı takım, Kayserispor hazırlıklarını dün sürdürdü.





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