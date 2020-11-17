Galatasaray'da 8 haftanın fotoğrafını çekin

Galatasaray'ın 8 haftalık performansına 8 soruda mercek tutuyoruz.

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Galatasaray'da 8 haftanın fotoğrafını çekin
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17 Kasım 2020 23:29
Süper Lig'de 8 haftalık periyotta inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, buna rağmen topladığı 16 puanla zirvenn 1 puan gerisine yerleşti. Galatasaray'ın 8 haftalık performansı ve oyuncu kalitesi, şampiyonluğa yeter mi? 8 haftalık performansa 8 soruda mercek tutuyoruz...
 
 


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