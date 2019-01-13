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Fatih Terim'i çıldırtan olay! Sinirlendi ve...

Galatasaray Teknik Direktörü, top kayıpları ve yenilen goldeki hatalara kızdı, bunu açık açık ortaya koydu. Tecrübeli teknik adam dizine örttüğü battaniyeyi yere attı.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'i çıldırtan olay! Sinirlendi ve...
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13 Ocak 2019 10:12
Ligin ikinci yarısıyla birlikte liderle arasındaki puan farkını kapamayı amaçlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, RB Leipzig karşısında bir hazırlık maçı oynasa da, hatalara isyan etti.

İkinci devrenin başlamasına kısa bir süre hala henüz bir forvet alamayan, Marcao'yu transfer etmelerine rağmen takıma katamayan Terim, dün Alman ekibi karşısındaki pozisyon hataları ve bireysel yanlışlara çok kızdı. Özellikle ilk gol, sarı-kırmızılıların teknik patronunun sinirlenmesine yol açtı. Top kayıpları ve yenilen gol sonrası oyuncularının performansına çok kızan Terim, dizine örttüğü kırmızı battaniyeyi kaldırıp yere attı.

Fatih Hoca'yı kızdıran sadece karşılaşmadaki performans da değildi. Hakemler de Galatasaray Teknik Direktörü'nü çileden çıkardı. Alman ekibinde sertliğin dozajını artırması Fatih Terim'in tepkisine neden oldu. 30. dakikada Sabitzer'in Fernando'ya yaptığı sert hareket sonrasında Terim olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı teknik adam, hem 4. hakeme daha sakin olunması yönünde bazı işaretler yaparken, sahaya dönerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.



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