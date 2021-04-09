Fatih Terim'den kalan 9 hafta için başarı formülü

Son iki haftada yaşadığı altı puan kayıp sonrası şampiyonluk yarışında geriye düşen Galatasaray gözüne Karagümrük'ü kestirdi. Sarı kırmızılılar cumartesi günü oynayacağı zorlu mücadeleyi kazanarak tekrardan yükselişe geçmek isterken Fatih Terim, Rize ve Hatay maçlarının analizlerini tamamladı ve reçeteyi çıkarttı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına nelerin eksik olduğunu, hataların neden kaynakladığını madde madde söylerken, yaptırdığı taktik antrenmanlarda neleri yapmaları gerektiğinin altını çizdi.



ALKIŞ VE İKAZ



Aslan'ın dün gerçekleştirdiği idmanda Fatih Hoca sık sık oyuna müdahale ederken isteklerini de sıraladı... Takım halinde sürekli hareketli olunacak. Top bekleyenler boş alanlara kaçacak. Duran oyuncu olmayacak. Rakip ceza sahası içinde baskı başlayacak.



Top kapma süreleri kısalacak. Sabırla oyun kurulacak. Gereksiz pas trafiği uzatılmayacak, boşluk bulunduğunda rakip kaleye şut çekilecek. Şişirme paslar yapılmayacak. Terim, idmanda istediği hareketleri yapanları överken, hata yapanları da uyardı.



