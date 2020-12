Fatih Terim: 'Süper Lig'in favorisi yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Karagümrük ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Terim, "Karagümrük çok eski bir camia, belki çok uzun süre eski şaşalı günlerinde olmadı ama her zaman mazisi çok güçlü olan bir kulüptü. Futbolculuğumuzda son oynadığımız takımla antrenörlüğümüzde tekrar karşılaşmak hakikaten bir nostalji. İstanbul'da Karagümrük gibi köklü camiaların olması sevindirici. Galatasaray forması benim için çok değerliydi, hep de değerli oldu. Giyerken de, terleterken de, saha kenarında hizmet ederken de. Biraz da yaş alınca böyle nostaljik işler çoğalıyor." ifadelerini kullandı.



3 oyuncunun koronavirüs olduğunu da söyleyen tecrübeli antrenör, "Saracchi kadroda; Emre, Kerem ve Fatih hasta, tam herkes iyileşti derken. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Diğer kulüplerdeki arkadaşlarımı da tahmin edebiliyorum, hiç kolay değil. Karar mekanizması hiç kolay değildir. Bu kadar dikkatli olmamıza rağmen bazen önleyemiyoruz. Umarım ülkece önleriz de hepimiz rahat ederiz. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla, hepimizi yordu. Saracchi Allah'tan tam zamanında geldi." dedi.



Ligin favorisinin olmadığını da vurgulayan deneyimli hoca, "Süper Lig'in en güzel tarafı, son birkaç yılda kimsenin önceden favori olmadığı. Bundan dolayı her maç, her sonuca açık. Bu sebeple biz çok ciddi olmalı ve efor göstermeliyiz." diye konuştu.