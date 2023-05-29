Fatih Terim, Serdar Güzelaydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Fatih Terim, TFF eski yöneticisi Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın'ın cenaze törenine katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Serdar Güzelaydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı
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29 Mayıs 2023 17:16
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 17:26
Teknik direktör Fatih Terim, Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın'ın Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Televizyon yapımcısı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray eski yöneticilerinden Serdar Güzelaydın'ın annesi Fidan Güzelaydın (89) evde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kastamonu'ya getirilen Güzelaydın'ın cenazesi Çatalzeytin ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamandağı mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Güzelaydın'ın yakınları ile eski bakanlardan Murat Başeskioğlu, Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazeteci Cüneyt Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim katıldı.

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