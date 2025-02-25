Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 2 maç aradan sonra galip

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Raed'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 2 maç aradan sonra galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2025 19:11
Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab ile Al Raed karşı karşıya geldi. 

King Abdullah Sport City Stadyumu'nda oynanan maçta Al Shabab, Al Raed'i Cristian Guanca'nın attığı gollerle 2-1 yendi.

Al Raed'in golü, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Mehdi Abeid'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, 2 maç aradan sonra ligde galip geldi ve 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı. 



*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery