Fatih Terim: 'Falcao'ya izin verdim'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlıklardan dolayı şans bulamayan Radamel Falcao hakkında açıklamalarad bulundu.



"Falcao'nun oynamadığı maç sayısı, oynadığı fazla" sorunu yanıtlayan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı;



"Falcao bir marka. Talihsizlikler yaşıyor. Ben izin verdim kendisine, İspanya'da tedavi görecek. Hem karakterli bir futbolcu. Hem de iyi bir insan. Futbolculuğuna söyleyecek laf yok. İnanıyorum ki ve biliyorum ki herkesten fazla rahatsız faydalı olamadığı için. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Oynadığı, oynamadığı hiç önemli değil. Falcao'yla 45 dakika önce görüştük. Ben gerekirse yine bu forma her zaman onundur. Başka bir tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır oynasa da oynamasa da"



