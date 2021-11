Fatih Terim'den liderlik açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE FATİH TERİM'İN SÖZLERİ...



Mücadele olarak iyiydik. 2. yarı golden sonra reaksiyon iyi. İlk yarı mücadele müthiş. Oyuna asılma, mücadele her şey tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. 8 tane pozisyon var ama tabelada 1 tane isabetli şut var.



Hiç istemememize rağmen geriye yaslanma oldu. Pozisyon vermezken kötü bir gol yedik. Bu kadar gol kaçırınca neredeyse mağlup olabilirdik. İlk yarı pozisyonları yok neredeyse.



Oyuna şöyle bakacak olursak; 94. dakikaya kadar oynama isteği olan, pozisyon bulan, atan, 2'yi arayan, yememek için mücadele eden, oyunun iki tarafına da en iyi şekilde oynamaya çalışan bir takımdı. Tempo yüksekti. Güzel bir maç oldu. Galibiyetle taçlandırmak lazımdı. Oyuncularımın tarzından, tavrından, isteğinden ve oyunundan memnunum.



Lider olmak her zaman bir avantaj demektir. Her sonuca göre yine lideriz. Onu da koruyarak sonuna kadar gitmek en büyük isteğimiz. Bu seviyelerde kolay maç yoktur ama maçı kolayladık. Yediğimiz golü seyrettim. Ancak bu kadar uğraşırsan yersin. Atamadıklarımız da çok kolay pozisyonlarmış.



Seyredenlere TV başında olanlara güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Bunları farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz.



Bazen böyle istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar. Yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Yeni bir şey öğrenmiş olursunuz. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacağız, alacaklar. Bir sonraki maçta bu hataları azaltarak, iyi şeyleri çoğaltarak ama aynı mücadeleyle devam edecek.





