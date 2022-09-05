Fatih Terim'den doğum gününde Galatasaray mesajı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, doğum günü sebebiyle Instagram hesabından bir gönderi paylaştı.



Paylaşımında Galatasaray taraftarlarına teşekkür eden Terim, " Yeni bir Eylül ayının başka bir dördüncü günü geride kalırken, duygularımı anlatabilmem pek kolay değil. Ama deneyeceğim… Yıllar geçiyor, hatıralar artıyor; sevinçler de durmuyor hüzünler de, hayat devam ederken belki eskisi gibi olmuyor birçok şey ama bu sevgiyi hayattayken, birebir görmek ve bizzat yaşamak çok güzel. Her sene tam da bugün hissettiklerim hep samimi, hep çok özel ve tarifi her defasında daha da zor. Günün ilk saniyesinden itibaren tüm güzel sözleri, mesajları ve sevgisiyle kalbimi dolduran aileme, dostlarıma, kulübüm Galatasaray'a, İtalya'daki evim Fiorentina'ya, Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıma, birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma, çoğunu evladım olarak gördüğüm oyuncularıma ve başta Galatasaray taraftarı olmak üzere varlıklarıyla beni daha güçlü kılan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı camianın efsane isimlerinden olan Fatih Terim, 69 yaşına girmiş oldu.

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