Fatih Terim: 'Boey bir süre daha olmayacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv maçı öncesinde sakatlığı bulunan Sacha Boey'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Boey'in sahalardan bir süre daha uzak kalacağını söyleyen Terim, "Boey, yaşadığı kas sakatlığından dolayı Marsilya maçına kadar oynamadı, Marsilya maçında 65 dakika çok çok iyi oynadı ve riske girmeden oyundan aldık. Milli maç arasını da fırsat bilerek kendine getiririz diye düşündük. Moskova maçından evvel Beşiktaş maçında bizimle olabilir diye ben söylemiştim. Son testlere girmişti. Bu tip kas sakatlıklarında belli hızlardaki vücut reaksiyonlarının iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu testlerde biraz ağrı hissetti Sacha. Maalesef biraz daha kendisinden faydalanamayacağız. Genç bir oyuncu ve kendisinden beklentilerimiz büyük. Sezonu en erken açan ve en az kas sakatlığı yaşayan takım da biziz. Sağlık ve atletik performans ekibinin de hakkı verilmeli. Onlara teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan sağ bek oyuncusu, 1 gol katkısı verdi.





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