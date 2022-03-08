Fatih Terim. 'Bir daha gelirsem, kupayla giderim'

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.



Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı. Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu.



Öte yandan deneyimli teknik adam Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi.



Bu sözlerin ardından Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.





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