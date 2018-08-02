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Fatih Terim başlattı, Premier Lig'e yayıldı!

İngiltere Futbol Federasyonu, teknik direktörlerin yedek kulübesinde telefon kullanmasına izin verdi. 2016 yılında Türkiye ile İngiltere arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında Fatih Terim, bunu yapan ilk teknik direktör olmuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fatih Terim başlattı, Premier Lig'e yayıldı!
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02 Ağustos 2018 15:54
İngiltere Futbol Federasyonu, devrim gibi bir karara imza attı. Federasyondan yapılan açıklamada teknik direktörlerin yedek kulübesinde pozisyonların tekrarları için cep telefonu kullanmalarına izin verildi.

HAKEME GÖSTEREMEYECEKLER

Karşılaşma sırasında cep telefonlarını kullanabilecek teknik direktörler, hakeme pozisyonları telefon ile gösteremeyecek. Teknik adamlar, pozisyonu göstermek için hakeme itiraz ederse kırmızı kartla cezalandırılacak ve kararı değiştiremeyecek.

İLK KEZ FATİH TERİM YAPMIŞTI

2016 yılında Türkiye ile İngiltere arasında oynanan hazırlık maçında Harry Kane'in ofsayttan attığı golden sonra Fatih Terim, cep telefonundan pozisyonun tekrarını maçın 4. hakemine göstermiş ve bunu yapan ilk teknik direktör olmuştu. İngiliz basını da İngiltere Futbol Federasyonu'nun verdiği karar için Fatih Terim'i örnek gösterdi ve 2016'daki maçı hatırlattı.



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