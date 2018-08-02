Fatih Terim başlattı, Premier Lig'e yayıldı!

İngiltere Futbol Federasyonu, devrim gibi bir karara imza attı. Federasyondan yapılan açıklamada teknik direktörlerin yedek kulübesinde pozisyonların tekrarları için cep telefonu kullanmalarına izin verildi.Karşılaşma sırasında cep telefonlarını kullanabilecek teknik direktörler, hakeme pozisyonları telefon ile gösteremeyecek. Teknik adamlar, pozisyonu göstermek için hakeme itiraz ederse kırmızı kartla cezalandırılacak ve kararı değiştiremeyecek.2016 yılında Türkiye ile İngiltere arasında oynanan hazırlık maçında Harry Kane'in ofsayttan attığı golden sonra Fatih Terim, cep telefonundan pozisyonun tekrarını maçın 4. hakemine göstermiş ve bunu yapan ilk teknik direktör olmuştu. İngiliz basını da İngiltere Futbol Federasyonu'nun verdiği karar için Fatih Terim'i örnek gösterdi ve 2016'daki maçı hatırlattı.