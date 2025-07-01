Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosunda eksik gördüğü noktalara doğru ve isabetli transferler yapmak isteyen Bordo-mavili takım, gündemine Kopenhag forması giyen Mohamed Elyounoussi'yi aldı.
KOPENHAG'A İKİ FARKLI TEKLİF
30 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunu özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Kopenhaglı idareciler ile temasa geçtiği ve Elyounoussi için hem bonservis hem de satın alma opsiyonlu kiralama olarak iki farklı teklif sunduğu bilgisine ulaşıldı.
Kopenhag'ın bu teklife olumlu ya da olumsuz henüz bir cevap vermediği ancak Trabzonspor'un tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.
Danimarka temsilcisi ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Elyounoussi'nin maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Elyounoussi, geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 48 maça çıktı,11 gol ve 9 asist üretti.
(Haber7)
Kadrosunda eksik gördüğü noktalara doğru ve isabetli transferler yapmak isteyen Bordo-mavili takım, gündemine Kopenhag forması giyen Mohamed Elyounoussi'yi aldı.
KOPENHAG'A İKİ FARKLI TEKLİF
30 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunu özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Kopenhaglı idareciler ile temasa geçtiği ve Elyounoussi için hem bonservis hem de satın alma opsiyonlu kiralama olarak iki farklı teklif sunduğu bilgisine ulaşıldı.
Kopenhag'ın bu teklife olumlu ya da olumsuz henüz bir cevap vermediği ancak Trabzonspor'un tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.
Danimarka temsilcisi ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Elyounoussi'nin maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Elyounoussi, geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 48 maça çıktı,11 gol ve 9 asist üretti.
(Haber7)