01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Fatih Tekke, Mohamed Elyounoussi'yi istiyor

Transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Kopenhag forması giyen Fatih Mohamed Elyounoussi'yi kadrosunda istiyor.

calendar 01 Temmuz 2025 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 15:44
Fotoğraf: Imago
Fatih Tekke, Mohamed Elyounoussi'yi istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunda eksik gördüğü noktalara doğru ve isabetli transferler yapmak isteyen Bordo-mavili takım, gündemine Kopenhag forması giyen Mohamed Elyounoussi'yi aldı.

KOPENHAG'A İKİ FARKLI TEKLİF


30 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusunu özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Kopenhaglı idareciler ile temasa geçtiği ve Elyounoussi için hem bonservis hem de satın alma opsiyonlu kiralama olarak iki farklı teklif sunduğu bilgisine ulaşıldı.

Kopenhag'ın bu teklife olumlu ya da olumsuz henüz bir cevap vermediği ancak Trabzonspor'un tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.

Danimarka temsilcisi ile 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Elyounoussi'nin maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Elyounoussi, geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla 48 maça çıktı,11 gol ve 9 asist üretti.
(Haber7)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.