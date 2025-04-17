Fatih Tekke, kupa için Adana'da rotasyon yapacak

Süper Lig'de hedeflerin gerisinde kalan Trabzonspor'un gözü kupadan başka bir şeyi görmüyor. Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe ile oynayacakları yarı final maçını düşünerek, ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında rotasyona gidecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibi karşısında forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek olan Tekke, Cihan Çanak ve Muhammed Cham gibi oyuncuların yanı sıra, son iki maçta süre alamayan Sikan'ı 11'de sahaya sürecek.
Fatih Tekke'nin bu karşılaşmada Nwakaeme ve Savic gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram'ın yeniden formasına kavuşması muhtemel.
Rizespor karşılaşmasında kulübede oturan Mendy ile Okay Yokuşlu da kadroda öne çıkan adaylar arasında. Göztepe maçı öncesi sahadakilerin form durumu ve fiziksel yeterlilikleri kupada şans bulup bulmamalarında da etkili olacak.
Küme düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen rakibi karşısında forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek olan Tekke, Cihan Çanak ve Muhammed Cham gibi oyuncuların yanı sıra, son iki maçta süre alamayan Sikan'ı 11'de sahaya sürecek.
Fatih Tekke'nin bu karşılaşmada Nwakaeme ve Savic gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram'ın yeniden formasına kavuşması muhtemel.
Rizespor karşılaşmasında kulübede oturan Mendy ile Okay Yokuşlu da kadroda öne çıkan adaylar arasında. Göztepe maçı öncesi sahadakilerin form durumu ve fiziksel yeterlilikleri kupada şans bulup bulmamalarında da etkili olacak.