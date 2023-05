Fatih Tekke: 'Giresunspor galibiyeti hak etmişti'

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.



Fatih Tekke: "Çok stresli bir maçtı. Hafta içi de söyledim, bunun olmaması çok çaba sarf ettik. Ama bazı şeyleri engellemek için şansınız olmuyor maalesef. Bence iyi oynamadık. İlk planım onların beklediğinin dışındaydı biraz, topu onlara bırakmaktı. Golü de öyle bulduk. 1-2 tane bana göre maçı kopartacak fırsatları başlamadan bitirdik. Büyük ihtimalle stresten oldu. Giresunspor, bana göre bu maçta etkinlik olarak gayet iyiydi. Çok net pozisyon yok ama kenarlarda, birebirlerde bizden daha üstündüler. dedi.



Genç teknik adam ayrıca, "Bu koşullarda, oyuncularımla birlikte çok güzel şeyler başardık. Bugün bir adım öndeyiz, her şey bitmiş değil. Bir galibiyet bizi ligde tutar diye tahmin ediyorum. Zor maçlarımız var. Haftaya 3 puan alacağız. Sonrasında Galatasaray, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Ümraniyespor ile bitireceğiz. Hiçbir şey belli olmaz ama bugün en azından yarıştığımız bir takımla puan farkını arttırdık. O bizim için çok önemliydi." sözlerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan Fatih Tekke, ilk bölümde golü bulduklarını ama hızlı hücumlardan yararlanamadıklarını belirterek, Giresunspor'un çok daha etkili bir oyun ortaya koyduğunun altını çizdi.



Maça tutunmalarını sağlayan ismin penaltı kurtaran kaleci David Jensen olduğunu vurgulayan Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Penaltı kurtararak bizi maça tutunduran David'e teşekkür etmek lazım. Penaltı gol olsaydı, sonrasında da 10 kişi kaldığımızı göz önüne alınca, oyunun bizim lehimize bitmeyeceğini düşündüm. Bugün oyuncularımız savunma dışında, maça duygu olarak çok hazır değildi. Devre arasında oyunculara, ikinci yarıda bu şekilde bekleyerek maçı bitiremeyeceğimizi söyledik. Geniş alanda oynayacağımızı ve ön alan baskısı yapacağımızı belirttik. Ben bu riski alacağımı ifade ettim. Ama arkaya atılan ve doğru bir kırmızı kart olan pozisyonla hikaye başka bir yere gitti ve maç sonuna kadar savunma yapmak zorunda kaldık. Birçok oyuncumuzun da performansı bu maçta düşük olunca sadece savunduk. Oyuna girenler çok katkı verdi. Bana göre maçın hakkı 1-0 değildi. Oyuncularım adına çok mutluyum."



İyi oynayıp puan kaybı yaşadıkları maçların da olduğunu anlatan Tekke, "Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Ligde kalmak için bir galibiyet yeterli olur gibi görünüyor ama rakiplerin durumu da önemli. Çok kritik bir virajdı. İyi hazırlanmıştık, her anına çalışmıştık fakat beklediğimiz bir maç olmadı. Top bizdeyken iyi oynamadık. Giresunspor'a da başarılar diliyorum." dedi.



"GELDİĞİMDEN BERİ 2. KEZ KÖTÜYDÜ"



Maç içinde birçok kez taraftarları, rakibe tepki göstermemesi konusunda uyardığı hatırlatılan Tekke, Giresunspor'un ligde sıkıntılar yaşadığını ve önemli bir emek verdiğini dile getirerek "Saygı birinci önceliğimiz olmalı. Bugün eğer bir şey söylüyorsanız, yarın karşınıza çıkabilir. Ne kadar saygı duyarsanız, o kadar saygı görürsünüz. Bir iş yapıyoruz, başarı ya da başarısızlık. Bugün İstanbulspor'a geldiğimizden bu yana belki de 2. kez kötü oynadık. 3 puanı çok iyi savundu oyuncular. 3 puan için bu başarıdır ama bana göre galibiyeti, penaltı gol olsaydı Giresunspor hak etmişti. Ama oyun böyle bir şey. Birbirimize 3 puan için kötü söz söylemenin manası yok. İnsanlar hata yapabilirler, iyi şeyler yapabilirler. İyi anılmakta fayda var. Bunların değerli olduğunu da insanlara anlatmak gerek. Bu konuşmanın da içinde büyük ihtimalle, bir önceki cümlem konuşulacak ve yine yanlış anlayacaklar. Bugün 3 puan çok değerliydi. David bugün bizi oyuna döndürdü. Çok iyi savunduk, oyuncularımı kutluyorum ama maçın hakkı Giresunspor'undu. Çok iyi oynayıp kaybettiğimiz maçların telafisi olsun." diye konuştu.



"GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ"



Alınan galibiyetin ardından ligde kalmak adına önemli bir avantaj yakaladıklarını kaydeden Tekke, şunları söyledi:



"Kalan haftalarda 2 maçtan bize 3'er puan gelecek. Galatasaray ile zor bir maçımız var, sonrasında Kasımpaşa'yla çok daha zor bir maçımız var. Adana Demirspor ve Ümraniyespor'la bitireceğiz. Oyuncular hemen hemen her maçta söylenileni yapmaya çalışıyor ve bunda gayet başarılı oldular, çok değerli şeyler yaptılar. Şu anda mutluyuz ama futbol bu. Her maçta alacağımız puan ve puanlara aynı önemle bakıyoruz. Matematiksel olarak garantilersek konuşmak çok daha doğru olur. Hayalimiz var ama gerçekçi olmak zorundayız. Moralimiz arttı, inşallah ligde kalırız."



Bugünkü maçta takımın tek golünü atan Eze hakkında da konuşan Tekke, oyuncusunun çok güçlü ve özellikli bir isim olduğunu ama yanındaki futbolcularla birlikte oynaması durumunda daha değerli bir isim olacağını sözlerine ekledi.