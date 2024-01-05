Fatih Tekke: 'Aldığımız 1 puan gayet değerli'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.



Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakika boyunca kontrolü ellerinde tutan tarafın kendileri olduğunu söyledi.



Rakibe verdikleri pozisyonlar olduğu gibi değerlendiremedikleri pozisyonlar da olduğuna dikkati çeken Tekke, oyuncularının performansından memnun olduğunu kaydetti.



Antalyaspor'un yeni teknik direktörüyle coşkulu oynayacağını beklediklerini aktaran Tekke, "Nitekim de zaman zaman öyle oldu. Baskılarının çoğunu çok rahatlıkla kırabildik. Basit pas hatalarından dolayı kalemizde gördüğümüz pozisyonlar da var. Oynadığımız karşılaşmalar arasında en fazla pozisyona girdiğimiz maç diyebiliriz. Aldığımız 1 puan gayet değerliydi. Oyunumuzun gelişimini görmek çok daha değerliydi. Oyunumu daha yukarılara taşımalıyız." dedi.



Tekke, ocak ayında üst üste maçlar yapacakları için zorlu bir sürece gireceklerini, bu nedenle tempolarını yükseltmeleri gerektiğini kaydetti.



Tekke, Antalyaspor'da göreve başlayan Sergen Yalçın ve ekibine de başarılar diledi.





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