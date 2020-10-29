Fatih Karagümrük'ün konuğu Erzurumspor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Haber; AA
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Fatih Karagümrük'ün konuğu Erzurumspor
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29 Ekim 2020 15:48
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Alanya'ya yenilirken Gaziantep FK ile puanları paylaştı.



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