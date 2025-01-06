Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Rize'yi ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Rize'yi ağırlayacak
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06 Ocak 2025 13:28
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, 7 Ocak Salı günü Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Kupaya 3. turda başlayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Tokat Belediyesi Plevnespor, Sarıyer ve Central Hospital Ümraniyespor'u geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ise 4. turda başladığı kupa macerasında Silivrispor ve Vanspor FK'yi saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.

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