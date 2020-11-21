Fatih Karagümrük, Sivasspor'un 3 puan umudunu söndürdü

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor berabere kaldı

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük, Sivasspor'un 3 puan umudunu söndürdü
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21 Kasım 2020 15:29
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük'ün uzatma anlarında bulduğu gol ise Samassa'ya faul yapıldığı gerekçesiyle sayılmadı

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Sivasspor ise 9 puana çıktı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



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