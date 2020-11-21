Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi. Fatih Karagümrük'ün uzatma anlarında bulduğu gol ise Samassa'ya faul yapıldığı gerekçesiyle sayılmadı



Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı. Sivasspor ise 9 puana çıktı ve kazanamama serisini 4 maça çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



