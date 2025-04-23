Fatih Karagümrük, sezon sonuna kadar Onur Can Korkmaz'a emanet

Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Solwie Energy Fatih Karagümrük, sezonu Onur Can Korkmaz'la tamamlayacağını açıkladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz." denildi.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz." denildi.