Fatih Karagümrük, sezon sonuna kadar Onur Can Korkmaz'a emanet

Fatih Karagümrük'te sezon sonuna kadar Onur Can Korkmaz görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük, sezon sonuna kadar Onur Can Korkmaz'a emanet
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23 Nisan 2025 00:52
Teknik direktör Orhan Ak'la yollarını ayıran Solwie Energy Fatih Karagümrük, sezonu Onur Can Korkmaz'la tamamlayacağını açıkladı.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Onur Can Korkmaz, sezon sonuna kadar A takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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