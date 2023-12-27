Futbolcu



Maç



İlk 11



Süre (DK)



Gol



Sarı



Kırmızı



Münir Levent Mercan



16



16



1434



-



5



-



Federico Ceccherini



15



15



1229



1



5



-



Marcus Rohden



16



14



1197



1



3



-



Sofiane Feghouli



17



14



1166



-



4



-



Can Keleş



15



14



1128



2



1



-



Ibrahim Dresevic



13



12



1095



-



4



-



Davide Biraschi



12



12



1067



-



3



-



Matias Dituro



11



11



990



-



1



-



Frederic Veseli



13



11



979



-



1



-



Ryan Mendes



13



10



859



2



4



-



Güven Yalçın



12



10



845



4



4



-



Valentin Eysseric



12



10



832



3



-



-



Kevin Lasagna



10



7



581



-



1



-



Otabek Shukurov



15



6



555



-



4



-



Emre Bilgin



6



6



540



-



-



-



Nazım Sangare



11



5



520



1



-



-



Serdar Dursun



15



3



437



2



-



-



Adnan Uğur



8



5



407



1



1



-



Stefano Sturaro



11



2



308



1



3



-



Salih Dursun



6



1



190



-



2



-



Kerem Atakan Kesgin



4



1



131



-



1



-



Flavio Paoletti



4



-



87



-



1



-



Brahim Darri



4



-



44



-



-



-



Lawrence Nicholas



2



-



19



-



-



-



Samed Onur



3



-



12



-



-



-



Baniya



1



1



90



-



-



-



Adem Ljajic



2



1



83



-



-



-





Trendyol Süper Lig'in 17 maçlık ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alan VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıda galibiyet serisi yakalayamadı.Sezona teknik direktör Alparslan Erdem yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı takım, genç çalıştırıcıyla çıktığı 15 karşılaşmada 17 puan toplarken, yeni teknik direktörü Şota Arveladze ile henüz puan alamadı.Şota yönetiminde Galatasaray'a deplasmanda 1-0, Gaziantep FK'ye de sahasında 3-0 yenilen Fatih Karagümrük, 17 maçta 18 gol atarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.Ligde 2. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0, 9. haftada Yukatel Adana Demirspor'u iç sahada 2-0, 12. haftada evinde EMS Yapı Sivasspor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlı takım, diğer galibiyetini ise 14. haftada sahasında İstanbulspor önünde 3-0 kazanarak elde etti.İstanbul ekibi, ligin ilk bölümünde üst üste 2 maçlık galibiyet serisi elde edemedi.VavaCars Fatih Karagümrük'te ligin 17 maçlık ilk bölümünde en fazla forma giyen oyuncu kaptan Levent Mercan oldu.17 lig maçının 16'sında sahaya ilk 11'de çıkan Levent Mercan, bu karşılaşmalarda 1434 dakika süre aldı.23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, toplamda 5 sarı kart gördü.Levent Mercan'ı 1229 dakika sahada kalan İtalyan futbolcu Ceccherini takip etti.Ligde 17 maçta 18 gol kaydeden VavaCars Fatih Karagümrük'ün en skorer oyuncusu Güven Yalçın.Takımı adına 4 gol kaydeden Güven Yalçın'ı 3 golü bulunan Eysseric ve 2'şer golü bulunan Can Keleş, Mendes ve Serdar Dursun takip etti.Ligde 12 maçta forma giyen ve bu karşılaşmaların 10'una ilk 11'de başlayan Güven Yalçın, gördüğü 4 sarı kart nedeniyle bir maçta cezalı duruma düştü.Güven Yalçın, cezası sebebiyle Galatasaray deplasmanında forma giyemedi.Fatih Karagümrük'ün kadrosunda bulunan 4 oyuncu ligdeki maçlarda ilk 11'de şans bulamadı.Flavio Paoletti, Brahim Darri, Lawrence Nicholas ve Samed Onur, takımda ilk 11'de sahaya çıkamayan oyuncular oldu.Paoletti 4 maçta 87 dakika, Darri 4 maçta 44 dakika, Nicholas 2 maçta 19 dakika, Samed Onur da 3 maçta toplam 12 dakika sahada kaldı.Fatih Karagümrük'ün ligin 17 maçlık ilk bölümünde en çok kart gören isimler 5'er sarı kartla Levent Mercan ve Federico Ceccherini oldu.Kaptan Levent Mercan; Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe ve Bitexen Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılırken, Federico Ceccherini ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, İstanbulspor, Bitexen Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gördü.Fatih Karagümrüklü futbolcular 17 maçta kırmızı kart görmezken, toplamda 48 sarı kart gördü.VavaCars Fatih Karagümrük'te Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle: