Fatih Çintimar: 'İstanbul Maratonu, spor kültürünü geliştiriyor'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Maratonu gibi organizasyonlar sayesinde ülkede spor kültürünün geliştiğini söyledi.



AA'nın İstanbul Maratonu'nun 45. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberlerin son bölümünde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın görüşlerine yer verildi.



Başkan Çintimar, 5 Kasım Pazar günü koşulacak Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu'nu AA muhabirine değerlendirdi.



İstanbul Maratonu'nun ilk yıllarında az sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini aktaran Çintimar, "İstanbul Maratonu'nun katılımını bugün sınırsız yapsak, 400 bin kişiye kadar ulaşabiliriz. Böylece bu organizasyonun Türk atletizmine katkısını görebiliyoruz." diye konuştu.



Türkiye'de düzenlenen yarış sayısının arttığını belirten başkan Çintimar, "Bunlar da uluslararası seviyede organizasyonlar oluyor. En son katıldığım 3 yol yarışında 6-7 bin civarında yurt dışından katılım vardı. Sadece Bodrum'da ve Ürgüp'te yaptığımız maratonlarda da 4 bine yakın yabancı katılımcı vardı ve bu sporcular ülkemizde en az bir hafta kaldı. Bu şekilde ülke turizmine katkıda bulunmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



"Yerli sporcu sayısı da artıyor"



Çintimar, Türkiye'de düzenlenen maratonlara katılımda yerli sporcuların sayısının artmasının da sevindirici olduğunu dile getirdi.



Bu gelişimin ülkedeki lisanslı sporcu sayısında da artışı getirdiğini vurgulayan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, "Düzenlediğimiz maratonlarda da yarışan yerli sporcu sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısında yükselme görüyoruz. Uluslararası alanda aldığımız madalyalar da artıyor. Bu yüzden İstanbul Maratonu gibi organizasyonları düzenlememizin inanılmaz faydaları var. Ayrıca ülkemizde bu sayede spor kültürü de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Herkesin koşabilmesi için bir seferberlik halindeyiz"



Büyük şehirlerde bu tarz spor etkinliklerinin artması gerektiğini vurgulayan Çintimar, şöyle devam etti:



"Bu tarz organizasyonlar oldukça, gençler ve çocuklar bu yarışlara daha fazla katılım gösteriyor. Biz, her yarış öncesiyle sonrası için çocuk ve aile maratonları düzenlemeye başladık. Herkesin koşabilmesi için bir seferberlik halindeyiz. Geçen hafta Konya'da yaptığımız yarışta otizmli ve engelli çocuklar için mücadele ettik. Çok ciddi de bağış topladık. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan elde ettiğimiz gelirin 2 milyon lirasını deprem bölgesine bağışladık. Atletizm, sadece koşudan ibaret değil. Bu sporu, bir sosyal sorumluluk projesi için araç olarak da kullanabiliriz."



"İstanbul Maratonu'nun sosyal ve kültürel tarafları var"



İstanbul Maratonu'nun parkurlarının ilgi çekici olduğunu anlatan Çintimar, "Sporcular burada kazanmak için koşuyor, derece için koşmuyorlar. Aynı zamanda bu organizasyon bir şehir koşusu. Bu yüzden İstanbul Maratonu'nun sosyal ve kültürel tarafları var. Şehrimizin de tanıtımını yapan bir organizasyon. İki kıtayı birbirine bağlayan tek yarış olma özelliği de taşıyor. Bu yüzden İstanbul Maratonu, atletlerin mücadele etmek isteyeceği bir yarış haline geliyor." şeklinde görüş belirtti.



Çintimar, İstanbul Maratonu'nun geleceğiyle ilgili de "Bu organizasyon her geçen gün büyüyor. Bu yüzden umuyorum ki bir gün bu maraton, sporcuların 3 köprüden ve tünelden aynı anda koşabileceği büyüklükte bir yarış haline gelecek." ifadelerini kullandı.