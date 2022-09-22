Faroe Adaları maçı hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.
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