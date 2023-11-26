Fransa Ligue 1 13. hafta karşılaşmasında Nice, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Francesco Farioli'nin ekibi Nice, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nice'e 3 puanı getiren golü 54. dakikada Teremas Igoboras Moffi attı.
Nice, bu galibiyetle birlikte ligde yenilgisiz serisine devam etti. Farioli'nin ekibi ligde 13 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puana ulaştı. Toulouse, 12 puanda kaldı.
Nice, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Toulouse, sahasında Lorient'i ağırlayacak.
Nice'e 3 puanı getiren golü 54. dakikada Teremas Igoboras Moffi attı.
Nice, bu galibiyetle birlikte ligde yenilgisiz serisine devam etti. Farioli'nin ekibi ligde 13 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puana ulaştı. Toulouse, 12 puanda kaldı.
Nice, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Toulouse, sahasında Lorient'i ağırlayacak.
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