Farioli, kayıpsız devam ediyor

Fransa Ligi'nde Francesco Farioli'nin ekibi Nice, sahasında Toulouse'u 1-0 mağlup etti. Nice, 13 hafta sonunda 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puana ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Farioli, kayıpsız devam ediyor
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26 Kasım 2023 16:54
Fransa Ligue 1 13. hafta karşılaşmasında Nice, sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi. Francesco Farioli'nin ekibi Nice, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nice'e 3 puanı getiren golü 54. dakikada Teremas Igoboras Moffi attı.

Nice, bu galibiyetle birlikte ligde yenilgisiz serisine devam etti. Farioli'nin ekibi ligde 13 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puana ulaştı. Toulouse, 12 puanda kaldı.

Nice, ligde gelecek hafta Nantes deplasmanına gidecek. Toulouse, sahasında Lorient'i ağırlayacak.

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