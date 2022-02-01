Farioli'den Efecan Karaca açıklaması

Aytemiz Alanyaspor 'un başarılı teknik direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan Efecan Karaca ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan genç teknik adam açıklamasında "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı.





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