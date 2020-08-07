Falcao'nun Arda Turan heyecanı

2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda Turan ve Radamel Falcao, bu kez Galatasaray'da bir araya geldi. Beraber oynadıkları dönemde çok iyi bir uyum yakalayan ikili, Atletico'nun gollerine büyük katkıda bulundular. Arda o dönemde Falcao'ya doğrudan 9 gol pası verdi. Şimdi iki yıldız tüm golleri ve asistleri Galatasaray için üretmeye çalışacak. Kolombiyalı golcü, Arda ile tekrar buluşacak olmaktan dolayı mutlu. Eski takım arkadaşını sosyal medyadan, "Hoş geldin" mesajıyla karşılayan Falcao, Florya'da birlikte çıkacakları ilk idman gününü iple çekiyor.33 yaşındaki Arda Turan ise Galatasaray'a döndüğü için çok heyecanlı. Bu transfer her ne kadar kadro rotasyonu ve gençlere tecrübe aktarımı gibi detaylar nedeniyle yapılmış olsa da Arda idmanlarda ve hazırlık döneminde kendisini göstererek formayı alacağına inanıyor. Henüz sol kanat transfer yapamayan Sarı- Kırmızılı ekipte, Arda Turan'ın ilk 11'de görev alması mümkün görünüyor.Fatih Terim ve Arda Turan, Galatasaray'da çok kısa süre birlikte idmanlara çıkmış, ardından yıldız futbolcu 12 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olunca, Terim hayal kırıklığı yaşamıştı. O dönem sitemini dile getiren Fatih hoca, daha sonra Türk Milli Takımı'nda Arda ile defalarca buluştu. Özellikle EURO 2008'deki yarı final macerası, ikilinin birlikte zirve yaptığı dönemlerdi. EURO 2016 ise Terim ile Arda'nın arasını fena halde açtı. Prim kavgası yıllarca devam etti. Ancak hocasının elini öpen Arda buzları eritince, yuvasına geri geldi.Arda Turan'ın Galatasaray'a attığı 1+1 yıllık imzada önemli detaylar dikkat çekiyor. Elbette bunların başında, tecrübeli futbolcunun boş mukaveleye imza atması ve parasını kulübün belirlemesi geliyor. Bunun dışında menaceri Ahmet Bulut'u ne Türk Telekom Stadı'ndaki görüşmeye ne de Başkan Mustafa Cengiz'in evine götürmemesi, Arda'nın, "Galatasaray'la asla para konuşmam, şart öne sürmem" mesajını verdiği şeklinde yorumlanıyor.Sarı-Kırmızılı formayla ilk parladığı günlerdeki gibi 66 numaralı formayı tercih eden Arda Turan, ilk maçtan itibaren kaptanlık pazubandını da koluna takacak. Terim'in saha içindeki lideri olması beklenen deneyimli futbolcu, 2 yıl daha Galatasaray forması giydikten sonra jübile yapmak ve teknik ekibe dahil olmak istiyor.