Falcao, Samatta'yı üçe katladı

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta bekleneni veremedi.



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Samatta'yı'eleştiren mesajlar atmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar Samatta'yı, sakatlıklar nedeniyle uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Radamel Falcao ile kıyaslıyorlar.



Radamel Falcao'nun bu sezon Süper Lig'de 5 golü, Samatta'nın ise 4 golü olduğunu belirten Galatasaraylı taraftarlar, "Falcao yattığı yerden bile Samatta'dan fazla gol atmış" ifadesini kullanıyorlar.



Son 4 ayda sakatlıklar yüzünden sadece 36 dakika forma giyebilen Falcao ligde 8 maçta 5 gole imzasını attı. Samatta ise 18 karşılaşmaya çıkmasına rağmen rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi. Falcao 85 dakikada bir skor katkısı verirken, Samatta 245 dakikada bir bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro ödeyerek bonservisini almak zorunda olduğu 28 yaşındaki futbolcu 5 maçtır golle buluşamıyor.



