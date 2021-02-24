Falcao, Samatta'yı üçe katladı

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta şu ana kadar sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Tanzanyalı yıldızın kötü performansı sosyal medyada da gündeme oturdu

Haber; Takvim
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Falcao, Samatta'yı üçe katladı
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24 Şubat 2021 12:59
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta bekleneni veremedi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özellikle Galatasaraylı taraftarlar, Samatta'yı'eleştiren mesajlar atmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar Samatta'yı, sakatlıklar nedeniyle uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Radamel Falcao ile kıyaslıyorlar.

Radamel Falcao'nun bu sezon Süper Lig'de 5 golü, Samatta'nın ise 4 golü olduğunu belirten Galatasaraylı taraftarlar, "Falcao yattığı yerden bile Samatta'dan fazla gol atmış" ifadesini kullanıyorlar.

Son 4 ayda sakatlıklar yüzünden sadece 36 dakika forma giyebilen Falcao ligde 8 maçta 5 gole imzasını attı. Samatta ise 18 karşılaşmaya çıkmasına rağmen rakip ağları sadece 4 kez sarsabildi. Falcao 85 dakikada bir skor katkısı verirken, Samatta 245 dakikada bir bunu yapabiliyor. Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro ödeyerek bonservisini almak zorunda olduğu 28 yaşındaki futbolcu 5 maçtır golle buluşamıyor.



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