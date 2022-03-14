Fabregas'tan Messi ve Neymar'a destek!

Paris Saint Germain'in Bordeaux ile oynadığı maçta taraftarlar tarafından ıslıklanan Lionel Messi ve Neymar'a Fabregas'tan destek geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fabregas'tan Messi ve Neymar'a destek!
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14 Mart 2022 18:28
İspanyol eski futbolcu Cesc Fabregas, eleştirilerin odağı olan Messi ve Neymar'a destek çıktı.

Fabregas yaptığı açıklamada, "Futbolun hafızası yoktur. Gerçekten çok yazık." dedi.

Her zaman iki yıldızın yanında olduğunu belirten İspanyol, "Kardeşlerim, her zaman yanınızdayım " ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain ligin 28. haftasında Bordeaux'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Messi bu sezon Paris ekibiyle çıktığı çıktığı 26 maçta 7 gol ve 10 asist yaparken, Neymar bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol, 5 asiste imza attı. 

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