Fabio Vieira, Porto'ya çok yakın!

Porto eski oyuncusu Fabio Vieira'nin transferi için kolları sıvadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Fabio Vieira, Porto'ya çok yakın!
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24 Ağustos 2024 19:36
Arsenal'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Vieira, Porto'nun transfer gündeminde. Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekizli futbolcu, Porto'ya kiralık olarak transfer olacak.

Porto'nun kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce de Porto forması giymiş ve 2022 yılında yaklaşık 40 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer olmuştu.

Portekizli oyuncu, 2023/24 Premier Lig sezonunda 11 maçta forma giyip 1 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.

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