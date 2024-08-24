Arsenal'in 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Vieira, Porto'nun transfer gündeminde. Ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekizli futbolcu, Porto'ya kiralık olarak transfer olacak.



Porto'nun kiralık anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce de Porto forması giymiş ve 2022 yılında yaklaşık 40 milyon euro bedelle Arsenal'a transfer olmuştu.



Portekizli oyuncu, 2023/24 Premier Lig sezonunda 11 maçta forma giyip 1 gol 2 asistlik performansla oynamıştı.





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