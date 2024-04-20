FA Cup'ta dev randevu: Manchester City - Chelsea

İngiltere FA CUP yarı final maçında Manchester City ile Chelsea tur için karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; Imago
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FA Cup'ta dev randevu: Manchester City - Chelsea
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20 Nisan 2024 00:37
İngiltere FA CUP yarı final maçında Manchester City ile Chelsea tur için karşı karşılaşacak.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele 19.15'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynananacak mücadele Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Pep Guardiola'nın öğrencileri, kupada ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise sezonu en azından bir kupa ile tamamlamak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Silva, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish.

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Madueke; Jackson

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Chelsea'de Reece James, Christopher Nkunku, Lesley Ugochukwu, Wesley Fofana, Robert Sanchez ve Romeo Lavia sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Manchester City'de Akanji ve Erling Haaland'ın durumu maç saatinde belli olacak.

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