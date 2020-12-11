F.Bahçe maçında el kemiğini kırdı, kadro dışı kaldı!

Yukatel Denizlispor'da forma giyen Oğuz Yılmaz, Fenerbahçe maçında el kemiğini kırdı, 'profesyonellik dışı' harekette bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe maçında el kemiğini kırdı, kadro dışı kaldı!
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11 Aralık 2020 15:07
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçının devre arasında, teknik ekibin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcu Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve sonucunda el kemiğini kırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından 19 yaş altı takımımız ile çalışmalarına devam edecektir."





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